قبل مواجهة إيفرتون..محمد صلاح يكشف عن هدفه مع ليفربول في الموسم الحالي

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كشف المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي اليوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 عن الهدف الذي يرغب في تحقيقه مع ناديه في الموسم الحالي، وذلك قبل يوم واحد فقط من موعد مباراة ديربي الميرسيسايد أمام فريق إيفرتون في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت وتحديداً لشبكة “سكاي سبورتس”، أكد المصري محمد صلاح أن هدفه الرئيسي في الموسم الحالي هو الفوز بالألقاب مع فريق ليفربول، وليس مجرد هدف شخصي مثلما كان الحال في الموسم الماضي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المصري محمد صلاح إلى أنه كان يطمح في الموسم الماضي أيضاً للفوز بلقب ما مع فريقه ليفربول، وخاصة بعدما وصل فريقه إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، إلا أن ذلك الهدف لم يتحقق في نهاية المطاف بعد فوز فريق ريال مدريد الإسباني باللقب القاري.

كما شدد أيضاً المصري محمد صلاح في تصريحاته على أن فوز فريقه ليفربول بأي لقب في الموسم الحالي، سوف يكون أمراً عظيماً للغاية للجميع داخل مدينة ليفربول في ظل غياب الألقاب عن النادي منذ سنوات طويلة.

وفي ختام تصريحاته أشار المصري محمد صلاح إلى أنه يعتقد أن فريقه لديه القدرة على الفوز بأي لقب في الموسم الحالي، وخاصة في ظل المستوى المميز الذي قدمه فريقه ليفربول حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي على الصعيد المحلي وتحديداً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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