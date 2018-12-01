موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني الأحد 2/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة برشلونة وفياريال، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق فياريال في مساء يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وفياريال، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وفياريال، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وفياريال في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وفياريال

موعد مباراة برشلونة وفياريال، يستعد فريق برشلونة لملاقاة ضيفه فريق فياريال في مساء يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وفياريال تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وفياريال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وفياريال، سوف تكون مباراة برشلونة وفياريال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وفياريال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وفياريال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وفياريال والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وفياريال، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق فياريال في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل إستعادة توازنه مرة أخرى على الصعيد المحلي.

حيث فشل فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في آخر جولتين له في مسابقة الدوري الإسباني، وكانت البداية من خلال تعرضه إلى الخسارة على أرضه ووسط جماهيره على يد ضيفه فريق ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ولم يتمكن فريق برشلونة من الإستفاقة سريعاً من هذه الصدمة، وذلك من خلال سقوطه في الجولة التالية مباشرة في فخ التعادل خارج أرضه أمام مضيفه فريق أتلتيكو مدريد بهدف لمثله لكل فريق.

وبناءً على هذه النتائج السلبية للغاية فقد فريق برشلونة صدارة الترتيب لصالح فريق إشبيلية، وهو الأمر الذي يُزيد نوعاً ما من حجم الضغوطات على لاعبي الفريق الكتالوني، وخاصة وأن فريق برشلونة تنتظره العديد من التحديات المعقدة في الفترة القادمة.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن فريق برشلونة سوف يكون مطالباً بضرورة تحقيق الفوز أمام ضيفه فريق فياريال، وخاصة وأن أي نتيجة أخرى له في هذه المباراة سوف تؤدي مباشرة إلى إِبتعاده عن صدارة الترتيب بشكل أكبر، علماً بأن الفارق بينه وبين فريق إشبيلية صاحب الصدارة هو نقطة واحدة فقط لا غير.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق فياريال على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / أرثور / إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / عثماني ديمبيلي.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق فياريال في وضعية سيئة للغاية قبل خوضه هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق برشلونة، وخاصة وأن فريق الغواصات الصفراء يجد نفسه قريباً للغاية من مراكز الهبوط، مما يجعل فريق فياريال مطالباً بضرورة العودة بنتيجة إيجابية من ملعب الكامب حتى وإن إِقتصر الأمر على نقطة التعادل على أقل تقدير.

إقرأ أيضاً: قبل مواجهة إيفرتون..محمد صلاح يكشف عن هدفه مع ليفربول في الموسم الحالي