ملخص مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بمشاركة “كريستيانو رونالدو” السبت 1/12/2018

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ملخص مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، حقق فريق يوفنتوس فوزاً صعباً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 على ملعب أرتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا على أرض دولة إيطاليا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق يوفنتوس في المباراة كلاً من الأوُروغوياني رودريجو بنِتانكور في الدقيقة الحادية والثلاثين، إضافة إلى الإيطالي جوُرجيو كيليني في الدقيقة التاسعة والستين، وأيضاً البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة التاسعة والسبعين من ركلة جزاء.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق يوفنتوس رصيده إلى 40 نقطة في صدارة جدول الترتيب وحيداً دون أي شريك على الإطلاق، فيما استقر رصيد فريق فيورنتينا عند 18 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق يوفنتوس الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو بنتانكور / بليز ماتويدي / خوان كوادرادو.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

ملخص مباراة يوفنتوس وفيورنتينا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر المباراة حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في حصد النقاط الثلاث في هذه المباراة.

وفي الدقيقة الثانية سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق فيورنتينا في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب السويسري فيرنانديز كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن بقليل لحارس المرمى البولندي فويتشيك تشيزني.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق يوفنتوس وعلى الرغم من تأخره نوعاً ما إلا أنه جاء قوياً للغاية، وذلك تحديداً في الدقيقة الحادية والثلاثين حيِنما إِستغل اللاعب الأوُروغوياني رودريجو بنِتانكور ثغرة في خط دفاع أصحاب الأرض، لينجح على إثرها في تسجيل الهدف الأول لمصلحة فريقه وسط حالة من الصدمة من جانب جماهير الفيولا في المدرجات.

ولم يكتفِ فريق يوفنتوس بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير كاد فريق السيدة العجوز ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى لافونت.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الأربعين، واصل فريق يوفنتوس حملاته الهجومية المكثفة، وهذه المرة حينما سدد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى لافونت تصدى لها بنجاح مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق يوفنتوس بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة يوفنتوس وفيورنتينا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، في شوط المباراة الثاني دخل فريق يوفنتوس عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل حسم الأمور نهائياً، وفي مقابل ذلك حاول فريق فيورنتينا أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير سعياً لإِنتزاع نقطة واحدة فقط من فم سيد إيطاليا.

وفي الدقيقة الثانية والستين كاد فريق فيورنتينا ينجح في تعديل النتيجة، وذلك حينما سدد اللاعب الإيطالي فيديريكو كييزا كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى فويتشيك تشيزني أمسك بالكرة بنجاح دون أي مشاكل على الإطلاق.

وفي الدقيقة التاسعة والستين تمكن فريق يوفنتوس من تحقيق مسعاه، وذلك حينما سجل له مدافعه الإيطالي جوُرجيو كيليني الهدف الثاني وسط هفوة غير مبررة على الإطلاق من جانب خط دفاع فريق فيورنتينا.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والسبعين، سنحت أمام فريق يوفنتوس فرصة مثالية للغاية من أجل القضاء نهائياً على جميع آمال مضيفه في المباراة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها النجم كريستيانو رونالدو بنجاح محرزاً الهدف الثالث لمصلحة فريق السيدة العجوز.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل لا شئ معززاً بالتالي من صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

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