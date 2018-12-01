رد فعل صارم من اتحاد الكرة تعقيباً على أزمة مباراة الأهلي وبتروجيت

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قام الإتحاد المصري لكرة القدم بالتعليق اليوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 على الأزمة التي نشبت قبل انطلاقة المباراة، التي تجمع حالياً بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق بتروجيت في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم السبت وتحديداً عبر إذاعة “الشباب والرياضة”، أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم، أن الأزمة التي حدثت قبل انطلاقة مباراة الأهلي مع مضيفه فريق بتروجيت، هي عبارة عن أزمة تافهة بسبب العند من طرفي المباراة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار عامر حسين إلى أن اللوائح تنص على أن الفريق الضيف يجب عليه أن يلعب بالزي الثاني له، وذلك في حالة كانت الزي الأول له مشابهاً لزي أصحاب الأرض الأساسي، وهو الأمر الذي رفض النادي الأهلي تطبيقه قبل انطلاقة المباراة أمام فريق بتروجيت.

كما شدد أيضاً عامر حسين في تصريحاته على أن تأخير انطلاقة المباراة سوف يكون له عواقب على نادي بتروجيت، وخاصة في ظل كثرة المشاكل التي يفتعلها نادي بتروجيت في الآونة الأخيرة في أي مباراة له في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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