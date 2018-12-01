ملخص مباراة ريال مدريد وفالنسيا السبت 1/12/2018 في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة ريال مدريد وفالِنسيا، حقق فريق ريال مدريد فوزاً صعباً للغاية على حساب ضيفه فريق فالنسيا بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة كلاً من الدنماركي دانييل فاس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة، إضافة إلى الإسباني لوكاس فاسكيز في الدقيقة الثالثة والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 23 نقطة، فيما استقر رصيد فريق فالنسيا عند 17 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / سيرخيو ريجيولون.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / داني سيبايوس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق فالنسيا الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: لويس نيتو.

خط الدفاع: فاس / غاراي / جابرييل باوليستا / خوسيه لويس غايا.

خط الوسط: فرانسيس كوكلين / داني باريخو / كارلوس سولير / جونزالو غيديش.

خط الهجوم: سانتي مينا / كيفن جاميرو.

المدير الفني: الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال.

ملخص مباراة ريال مدريد وفالنسيا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وفالنسيا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق ريال مدريد أن يفرض سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب في إطار سعيه لتسجيل الأهداف في وقت مبكر من أجل تسهيل مهمته نوعاً ما، وفي مقابل ذلك حاول فريق فالنسيا أن يكون نداً بدوره للفريق الملكي على أرضية الملعب.

وفي الدقيقة الثامنة نجح فريق ريال مدريد في ترجمة سيطرته على المباراة، وذلك حينما سجل له الظهير الأيمن الدنماركي دانييل فاس الهدف الأول بالخطأ في مرماه وسط فرحة كبيرة من طرف الجماهير الملكية في مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ومع مرور الدقائق واصل فريق ريال مدريد ضغطه العالي على ضيفه بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك لم يظهر فريق فالنسيا بذلك المستوى الفني الذي كان متوقعاً منه قبل انطلاقة المباراة.

وفي الدقيقة التاسعة والعشرين كاد فريق ريال مدريد يُضيف ثاني أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الويلزي جاريث بيل كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى البرازيلي لويس نيتو تصدى لها بنجاح وأبقى على آمال فريقه في المباراة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والثلاثين، واصل فريق ريال مدريد حملاته الهجومية المكثفة وهذه المرة حينما سدد النجم الفرنسي كريم بنزيمة كرة ساقطة بشكل رائع من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حالة من الحسرة من طرف الجماهير الملكية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق ريال مدريد بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ريال مدريد وفالِنسيا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وفالنسيا، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل حسم الأمور نهائياً، وفي مقابل ذلك حاول فريق فالنسيا أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير من أجل الخروج بنقطة وحيدة في نهاية المطاف أفضل من لا شئ.

وفي الدقيقة الثالثة والخمسين سنحت أمام فريق فالنسيا فرصة مثالية للغاية من أجل تعديل النتيجة، وذلك حينما إِنفرد لاعبه سانتي مينا بحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، إلا أن اللاعب سانتي مينا أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية بعدما سدد الكرة عالياً.

وبعدها بعشرة دقائق فقط لا غير تكرر نفس المشهد مرة أخرى من جانب فريق فالنسيا، وذلك من خلال إنفراد اللاعب سانتي مينا بحارس المرمى تيبو كورتوا مجدداً، إلا أن حارس المرمى تيبو كورتوا تألق هذه المرة وحرم فريق فالنسيا من تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة الرابعة والستين حاول الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما سعياً لتسجيل المزيد من الأهداف، وذلك من خلال إشراك النجم الإسباني ماركو أسينسيو بدلاً من النجم جاريث بيل الذي لم يعد قادراً من الناحية البدنية على إكمال المباراة.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثمانين، حاول المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدان فريقه، وذلك من خلال إشراك النجم الإسباني إيسكو بدلاً من الإسباني الشاب داني سيبايوس.

وفي الدقيقة الثالثة والثمانين حسم فريق ريال مدريد الأمور نهائياً، وذلك حينما سجل له الإسباني لوكاس فاسكيز الهدف الثاني قاضياً بنسبة مؤكدة على جميع آمال فريق فالنسيا في المباراة وسط فرحة كبيرة من طرف الجماهير الملكية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الصعوبة لمصلحة فريق ريال مدريد بهدفين مقابل لا شئ.

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