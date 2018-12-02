تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من أرسنال وتوُتنهام في مباراة اليوم بالدوري الإنجليزي

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يشهد ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أرسنال ضيفه وجاره فريق توتنهام هوتسبير، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة 17:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 18:05 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 16:05 عصراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه وجاره فريق توتنهام هوتسبير:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / روب هولدينغ / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / مسعود أوزيل / هينريك مخيتاريان.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق توتنهام هوتسبير المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه وجاره فريق أرسنال:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: سيرج أورييه / توبي ألدرفايِرليد / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق أرسنال إضافة إلى فريق توتنهام هوتسبير حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 13 جولة من عمر المسابقة:

المركز الخامس: فريق أرسنال، يمتلك في رصيده 27 نقطة.

المركز الثالث: فريق توتنهام هوتسبير، يمتلك في رصيده 30 نقطة.

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