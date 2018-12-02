محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة الديربي اليوم أمام إيفرتون

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يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 مباراة ديربي الميرسيسايد، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول ضيفه وجاره فريق إيفرتون، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون تحديداً في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول وإيفرتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه وجاره فريق إيفرتون:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق إيفرتون حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 13 جولة من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 33 نقطة.

المركز السادس: فريق إيفرتون، يمتلك في رصيده 22 نقطة.

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