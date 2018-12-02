برشلونة في مهمة معقدة اليوم أمام فياريال بالدوري الإسباني..تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة ضيفه فريق فياريال، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وفياريال تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وفياريال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق فياريال:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق برشلونة إضافة إلى فريق فياريال حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 13 جولة من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق برشلونة، يمتلك في رصيده 25 نقطة.

المركز السابع عشر: فريق فياريال، يمتلك في رصيده 14 نقطة.

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