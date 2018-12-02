تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من إنتر وروما في مباراة اليوم بالدوري الإيطالي

Advertisements

يشهد ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما في مساء اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق روما ضيفه فريق إنتر، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر وروما تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة إنتر وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق إنتر المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق روما:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو / ستيفان دي فراي / ميلان سكريِنيار / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / ماتيو بوليتانو / رادجا ناينغولان / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

المدير الفني: الإيطالي سباليتي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق روما المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق إنتر:

حراسة المرمى: روبن أولسن.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف.

خط الوسط: دانييلي دي روسي / ستيفن نزونزي / لورينزو بيلجريني.

خط الهجوم: أوندر / ستيفان الشعراوي / إيدين دجيكو.

المدير الفني: الإيطالي دي فرانشيسكو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق إنتر إضافة إلى فريق روما حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 13 جولة من عمر المسابقة:

المركز الثالث: فريق إنتر، يمتلك في رصيده 28 نقطة.

المركز السابع: فريق روما، يمتلك في رصيده 19 نقطة.

إقرأ أيضاً: برشلونة في مهمة معقدة اليوم أمام فياريال بالدوري الإسباني..تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع