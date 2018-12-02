أحمد حسن يكشف عن مفاجأة مدوية بخصوص مستقبل عبد الله السعيد في الملاعب

Advertisements

كشف الكابتن أحمد حسن المشرف على قطاع الكرة بنادي بيراميدز اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بخصوص مستقبل النجم عبد الله السعيد في ملاعب كرة القدم وخاصة في حالة عودته من جديد إلى مسابقة الدوري المصري الممتاز في الفترة القادمة.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له اليوم الأحد عبر شاشة قناة “أون سبورت”، أكد الكابتن أحمد حسن أنه يستبعد تماماً فكرة عودة اللاعب عبد الله السعيد من جديد إلى الملاعب المصرية في الفترة القادمة، وخاصة في ظل المسيرة الطيبة له رفقة ناديه الحالي أهلي جدة السعودي منذ مطلع الموسم الحالي.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أحمد حسن إلى أن عودة اللاعب عبد الله السعيد إلى الملاعب المصرية من جديد في المستقبل سوف تكون من بوابة نادي بيراميدز، وليس من بوابة ناديه السابق الأهلي أو حتى نادي الزمالك الذي حاول التعاقد معه بأي وسيلة ممكنة في الصيف الماضي.

كما شدد الكابتن أحمد حسن أيضاً في تصريحاته على أن بدء عملية المفاوضات مع اللاعب عبد الله السعيد، لن تتم إلا في حالة واحدة فقط لا غير وهي موافقة الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز على التعاقد معه.

إقرأ أيضاً: ملخص مباراة ريال مدريد وفالنسيا السبت 1/12/2018 في الدوري الإسباني