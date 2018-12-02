محمد يوسف يحسم الجدل بخصوص مستقبل أحمد الشيخ مع الأهلي

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حسم الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 كل الجدل القائم، وذلك بخصوص مستقبل اللاعب أحمد الشيخ مع النادي الأهلي في الفترة القادمة.

حيث كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأحد، أن الكابتن محمد يوسف قد رفض تماماً فكرة رحيل اللاعب أحمد الشيخ عن صفوف القلعة الحمراء، وذلك سواء خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أو حتى في الميركاتو الصيفي القادم عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

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كما أشارت المصادر أيضاً إلى أن الكابتن محمد يوسف طلب من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عدم إدراج إسم اللاعب أحمد الشيخ ضمن أي صفقات تبادلية مع أي نادي آخر في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقد شددت المصادر أيضاً أن الكابتن محمد يوسف معجب بشدة من المستوى المميز للغاية الذي ظهر به اللاعب أحمد الشيخ في آخر مباراتين شارك بهما مع فريق الأهلي، مما يجعله يحجز مكانه بصفة أساسية في صفوف المارد الأحمر في المباريات القادمة.

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