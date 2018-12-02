تعرف على نتائج قرعة تصفيات مسابقة كأس أمم أوروبا 2020

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شهدت مدينة دبلن على أرض دولة جمهورية أيرلندا اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 قيام الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا في نسختها القادمة، والتي من المقرر أن تُقام في صيف العام 2020 في مختلف أنحاء القارة الأوروبية بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاماً على انطلاقة المسابقة لأول مرة في التاريخ.

وإليكم الآن نتائج قرعة تصفيات مسابقة كأس أمم أوروبا 2020:

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المجموعة الأولى: منتخب إنجلترا / منتخب جمهورية التشيك / منتخب بلغاريا / منتخب مونتينيغرو / منتخب كوسوفو.

المجموعة الثانية: منتخب البرتغال / منتخب أوكرانيا / منتخب منتخب صربيا / منتخب ليتوانيا / منتخب لوكسمبورج.

المجموعة الثالثة: منتخب هولندا / منتخب ألمانيا / منتخب أيرلندا الشمالية / منتخب إستونيا / منتخب بيلاروسيا.

المجموعة الرابعة: منتخب سويسرا / منتخب الدِنمارك / منتخب جمهورية أيرلندا / منتخب جورجيا / منتخب جبل طارق.

المجموعة الخامسة: منتخب كرواتيا / منتخب ويلز / منتخب سلوفاكيا / منتخب المجر / منتخب أذربيجان.

المجموعة السادسة: منتخب إسبانيا / منتخب السويد / منتخب النرويج / منتخب رومانيا / منتخب جزر الفارو / منتخب مالطا.

المجموعة السابعة: منتخب بولندا / منتخب النمسا / منتخب الكيان الصهيوني / منتخب سلوفينيا / منتخب مقدونيا / منتخب لاتفيا.

المجموعة الثامنة: منتخب فرنسا / منتخب أيِسلندا / منتخب تركيا / منتخب ألبانيا / منتخب مولدوفا / منتخب أندورا.

المجموعة التاسعة: منتخب بلجيكا / منتخب روسيا / منتخب إسكتلندا / منتخب قبرص / منتخب كازاخستان / منتخب سان مارينو.

المجموعة العاشرة: منتخب إيطاليا / منتخب البوسنة والهرسك / منتخب فنلندا / منتخب اليونان / منتخب أرمينيا / منتخب ليشتنشتاين.

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