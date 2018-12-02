تعرف على تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع في مباراة اليوم أمام بوردو بالدوري الفرنسي

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يستعد فريق باريس سان جيرمان لملاقاة مضيفه فريق بوردو في مساء اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 على أرض دولة فرنسا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وبوردو تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة باريس سان جيرمان وبوردو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق باريس سان جيرمان المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق بوردو:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: توماس مونييه / تياغو سيلفا / ماركينيوس / خوان بيرنات.

خط الوسط: أدريان رابيو / ماركو فيراتي / أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: كيليان مبابيِ / نيمار جونيور / إدينسون كافاني.

المدير الفني: الألماني توماس توخيل.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق باريس سان جيرمان إضافة إلى فريق بوردو حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 14 جولة من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق باريس سان جيرمان، يمتلك في رصيده 42 نقطة.

المركز الحادي عشر: فريق بوردو، يمتلك في رصيده 17 نقطة.

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