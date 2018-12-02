رد صادم من نجم منتخب مصر على عرض النادي الأهلي من أجل ضمه في يناير !

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 أن أحد نجوم المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، قد رفض بشكل رسمي عرض النادي الأهلي من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أرسل عرضاً رسمياً إلى اللاعب المصري سام مرسي متوسط ميدان نادي ويجان أتلتيك الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد معه بشكل رسمي في الميركاتو الشتوي القادم.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن رد اللاعب المصري سام مرسي على عرض النادي الأهلي لم يتأخر على الإطلاق، وذلك من خلال رفضه بشكل رسمي أيضاً العرض المقدم من طرف النادي الأهلي حتى يبدأ النادي الأهلي في البحث عن لاعب آخر بدلاً منه.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن اللاعب المصري سام مرسي قد أبدى سعادته البالغة بعرض النادي الأهلي، إلا أنه أعرب عن رغبته في الوقت ذاته في البقاء رفقة ناديه الحالي ويجان أتلتيك وخاصة في ظل تواجد أسرته في دولة إنجلترا، وهو الأمر الذي يجعل عودته إلى مسابقة الدوري المصري الممتاز أمراً صعباً للغاية سواء تجاه النادي الأهلي أو حتى تجاه أي نادي آخر.

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