ملخص مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير الأحد 2/12/2018 في الدوري الإنجليزي

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ملخص مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير، حسم فريق أرسنال ديربي العاصمة الإنجليزية لندن عقب فوزه المثير للغاية على حساب ضيفه وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أرسنال في المباراة كلاً من الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء والدقيقة السادسة والخمسين، إضافة إلى الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة الخامسة والسبعين، وأيضاً الأوروغوياني لوكاس توُريرا في الدقيقة السابعة والسبعين.

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أما أهداف فريق توتنهام هوتسبير في المباراة فقد سجلها كلاً من الإنجليزي إيريك داير في الدقيقة الثلاثين، إضافة إلى الإنجليزي هاري كين في الدقيقة الرابعة والثلاثين من ركلة جزاء.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق أرسنال رصيده إلى 30 نقطة، فيما استقر رصيد فريق توتنهام هوتسبير عند 30 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق أرسنال الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: شكودران موستافي / روب هولدينغ / سوكراتيس.

خط الوسط: هيكتور بيليرين / تشاكا / لوكاس توُريرا / سياد كولاسيناك.

خط الهجوم: هينريك مخيتاريان / أليكس إيوبي / بيير إيميريك أوباميانغ.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق توتنهام هوتسبير الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: سيرج أورييه / فويس / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / موسى سيسوكو / كريستيان إريكسن / ديلي آلي.

خط الهجوم: سون هيونغ مين / هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ملخص مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر الديربي حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق أرسنال الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة.

وفي الدقيقة العاشرة سنحت أمام فريق أرسنال فرصة مثالية للغاية من أجل افتتاح التسجيل، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ بنجاح محرزاً أولى أهداف فريقه في المباراة وسط فرحة عارمة من طرف أصحاب الأرض.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق توتنهام هوتسبير في المباراة فلم يتأخر على الإطلاق، وذلك تحديداً بعدها بدقيقتين فقط لا غير حينما سدد الكوري الجنوبي سون هيونغ مين كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الألماني لينو أبعدها بنجاح إلى الخارج.

وفي الدقيقة الثلاثين نجح فريق توتنهام هوتسبير في تسجيل هدف التعادل، وذلك عبر متوسط الميدان الإنجليزي إيريك داير عقب إِستغلاله ضعف الرقابة عليه من جانب خط دفاع فريق أرسنال أثناء تنفيذ الركلة الحرة غير المباشرة، لتندلع بعدها بعض الإشتباكات غير الرياضية بين لاعبي الفريقين بسبب الإحتفال المستفز من جانب إيريك داير أمام أعين جماهير نادي أرسنال.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير سنحت أمام فريق توتنهام هوتسبير فرصة مثالية للغاية من أجل قلب الطاولة على مضيفه، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء مشكوك في صحتها ليتولى تنفيذها النجم الإنجليزي هاري كين بنجاح محرزاً الهدف الثاني لمصلحة فريقه وسط حالة من الصدمة من طرف الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول من الديربي اللندني على وقع تقدم مثير للغاية لمصلحة فريق توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف واحد.

ملخص مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة أرسِنال وتوُتنهام هوتسبير، في شوط المباراة الثاني دخل فريق أرسنال عازماً على قلب الطاولة على ضيفه بأي وسيلة ممكنة، وفي مقابل ذلك حاول فريق توتنهام هوتسبير أن يُضاعف من تقدمه في النتيجة من أجل قتل المباراة بشكل نهائي.

وفي الدقيقة الخمسين كاد فريق توتنهام هوتسبير ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما نفذ النجم هاري كين ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة رائعة للغاية، ولكن حارس المرمى لينو أبعد الكرة بأطراف أصابعه ببراعة كبيرة إلى الخارج مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

وفي الدقيقة السادسة والخمسين اشتعلت من جديد أجواء الديربي، وهذه المرة حينما نجح فريق أرسنال في تعديل النتيجة، وذلك عبر مهاجمه بيير إيميريك أوباميانغ الذي سجل هدفاً بطريقة أكثر من رائعة وسط فرحة كبيرة من طرف أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة الثامنة والستين كاد فريق توتنهام هوتسبير ينجح في التقدم في النتيجة من جديد، وذلك حينما سدد لاعبه سون هيونغ مين كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى لينو واصل تألقه وتصدى للكرة بنجاح.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والسبعين، استمرت الإثارة في الديربي وذلك حينما نجح فريق أرسنال في تسجيل هدفه الثالث في المباراة، والذي جاء عبر المهاجم الفرنسي البديل ألكسندر لاكازيت وسط غفلة غير مبررة على الإطلاق من جانب لاعبي فريق توتنهام هوتسبير.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير حسم فريق أرسنال الديربي نهائياً، وذلك حينما انفرد اللاعب الأوروغوياني لوكاس توُريرا بحارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس مسجلاً الهدف الرابع لمصلحة أصحاب الأرض وسط حالة من الإنهيار من جانب لاعبي فريق توتنهام هوتسبير.

وفي الدقيقة الخامسة والثمانين تلقى فريق توتنهام هوتسبير الضربة القاضية، وذلك بعدما قام الحكم بطرد مدافعه البلجيكي يان فيرتونغن إثر تدخله العنيف على المهاجم ألكسندر لاكازيت، ليُكمل فريق السبيرز فيما تبقى من دقائق بعشرة لاعبين فقط لا غير.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية ديربي العاصمة الإنجليزية لندن على وقع فوز مثير للغاية لمصلحة فريق أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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