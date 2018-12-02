حالة واحدة فقط تفصل رمضان صبحي عن العودة للنادي الأهلي في يناير..نادر شوقي يوُضح

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كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين المعروف اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 عن الحالة الوحيدة فقط التي تفصل المصري رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي حالياً عن العودة من جديد إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد، أكد نادر شوقي أن المصري رمضان صبحي يترقب في الفترة القادمة مشاركته مع ناديه الحالي هدرسفيلد تاون، وخاصة بعدما جلس حبيساً على مقاعد البدلاء طوال الفترة الماضية أو تحديداً منذ مطلع الموسم الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد نادر شوقي على أن اللاعب رمضان صبحي سوف يعود إلى النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي القادم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ذلك لن يحدث إلا في حالة قرر نادي هدرسفيلد تاون وضع رمضان صبحي على قائمة المغادرين خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة سواء على سبيل الإعارة أو حتى البيع بشكل نهائي.

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