لعنة الإصابات تواصل مطاردة نجوم الأهلي وتُبعد لاعب جديد عن الملاعب لفترة طويلة !

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تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 صدمة جديدة، وذلك بسبب تأكد غياب نجم جديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الملاعب لفترة طويلة بسبب لعنة الإصابات التي طاردت العديد من لاعبي القلعة الحمراء منذ مطلع الموسم الحالي.

حيث أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الأحد بشكل رسمي تأكد غياب النجم المخضرم حسام عاشور قائد فريق الأهلي عن الملاعب في الفترة القادمة، وذلك بسبب تعرضه إلى الإصابة بإلتواء في الكاحل في المباراة الماضية للمارد الأحمر أمام نظيره فريق بتروجيت.

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وقد أكد الدكتور خالد محمود أيضاً أن النجم المخضرم حسام عاشور يحتاج إلى الراحة السلبية في الفترة القادمة بعيداً عن المشاركة تماماً في المباريات مع فريق الأهلي، وذلك حتى لا تتفاقم إصابته مما قد يكون حينها سبباً في غيابه لفترة أطول عن الملاعب.

وبناءً على ذلك سوف ينضم النجم المخضرم حسام عاشور إلى قائمة طويلة من الغيابات عانى منها فريق الأهلي على مدار الموسم الحالي بسبب الإصابة، علماً بأن هذه القائمة تضم حالياً كلاً من: محمد الشناوي / رامي ربيعة / علي معلول / محمد نجيب / حسام عاشور / جونيور أجايي / صلاح محسن.

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