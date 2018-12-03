صفقة جديدة من العيار الثقيل تقترب بشدة من الأهلي في يناير !

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باتت جماهير النادي الأهلي على موعد مع إتمام صفقة نارية من العيار الثقيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في إطار سعي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتدعيم صفوف المارد الأحمر قبل انطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي من أجل المنافسة على كافة الألقاب.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 وتحديداً عبر شاشة قناة “صدى البلد”، أكد منجي تكتوك وكيل أعمال النجم التونسي محمد أمين بن عمر لاعب نادي النجم الساحلي التونسي، أن الأخير بات على مشارف التعاقد بشكل رسمي مع النادي الأهلي في الساعات القليلة القادمة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار منجي تكتوك إلى أنه كانت هناك مفاوضات مكثفة للغاية من جانب النادي الأهلي في الفترة الماضية من أجل التعاقد مع متوسط الميدان التونسي محمد أمين بن عمر، وخاصة في ظل النجاح الكبير الذي حققه اللاعبين التوانسة مع الأندية المصرية في الآونة الأخيرة.

كما شدد أيضاً منجي تكتوك في تصريحاته على أن الصفقة قد اكتملت بنسبة 80%، وخاصة بعد موافقة إدارة نادي النجم الساحلي إضافة إلى موافقة اللاعب نفسه على الإنتقال إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وفي ختام تصريحاته أكد منجي تكتوك أن كلاً من الثلاثي عدلي القيعي إضافة إلى سيد عبد الحفيظ وأيضاً محمد فضل كان لهم دوراً كبيراً في عملية المفاوضات، على أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي بعد موافقة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عليها.

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