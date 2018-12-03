تعرف على تشكيل نابولي المتوقع في مباراة اليوم أمام أتَالانتا بالدوري الإيطالي

Advertisements

يستعد فريق نابولي لملاقاة مضيفه فريق أتالانتا في مساء اليوم الإثنين الموافق 3 ديسمبر 2018 على ملعب أتليتي أدزوريِ ديِطاليا في مدينة بيرغامو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة نابولي وأتَالانتا تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

وسوف تكون مباراة نابولي وأتَالانتا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق نابولي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أتالانتا:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: هيساج / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: آلان / زيلينسكي / ماريك هامسيك.

خط الهجوم: خوسيه ماريا كاليخون / لورينزو إنسيني / دريس ميرتينز.

المدير الفني: الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق نابولي إضافة إلى فريق أتالانتا حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 14 جولة من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق نابولي، يمتلك في رصيده 29 نقطة.

المركز الحادي عشر: فريق أتالانتا، يمتلك في رصيده 18 نقطة.

إقرأ أيضاً: صفقة جديدة من العيار الثقيل تقترب بشدة من الأهلي في يناير !