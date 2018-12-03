الأهلي يستعيد خدمات أحد نجومه قبل مواجهة الجونة في الدوري المصري

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تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 3 ديسمبر 2018 أخباراً سارة للغاية، وذلك قبل موعد المباراة المقبلة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين نظيره فريق الجونة في مساء يوم الأربعاء المقبل في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي هذه الأخبار السارة بعدما تأكدت جماهير القلعة الحمراء من جاهزية اللاعب أحمد الشيخ صانع ألعاب فريق الأهلي من أجل المشاركة في المباراة القادمة أمام نظيره فريق الجونة، وذلك بعد الإصابة العضلية التي كان قد تعرض لها في المباراة الماضية أمام فريق بتروجيت.

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حيث شعر اللاعب أحمد الشيخ ببعض الإجهاد في العضلة الضامة في المباراة الماضية أمام فريق بتروجيت، إلا أنه شارك بشكل طبيعي رفقة زملائه في المران الصباحي اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة.

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