الأهلي يواصل تحضيراته استعداداً لمواجهة الجونة في الدوري المصري

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الإثنين الموافق 3 ديسمبر 2018 على ملعب مختار التتش في مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، وذلك في إطار إِستعداده لمباراته القادمة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق الجونة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقد شهد مران المارد الأحمر اليوم الإثنين تعرض حارس المرمى شريف إكرامي إلى الإصابة بكدمة في اليد، إلا أنه سرعان ما تعافى من الإصابة ومن ثم واصل المران رفقة بقية زملائه بشكل طبيعي للغاية.

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كما شهد مران فريق الأهلي اليوم أيضاً قيام الكابتن محمد يوسف بالتدخل في أكثر مناسبة من أجل إعطاء اللاعبين التعليمات، وذلك من أجل إصلاح الأخطاء الفنية المرتكبة من طرف لاعبي المارد الأحمر.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق الجونة في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 ديسمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة مؤجلة عن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

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