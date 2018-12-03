محمد أمين بن عمر ينفي كل الشائعات بخصوص إِقترابه من الأهلي في يناير

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نفى النجم التونسي محمد أمين بن عمر متوسط ميدان نادي النجم الساحلي التونسي اليوم الإثنين الموافق 3 ديسمبر 2018 كل الشائعات التي ترددت في مختلف وسائل الإعلام المصرية إضافة إلى تصريحات وكيل أعماله منجي تكتوك، وذلك بخصوص إِقتراب إِنتقاله بشكل رسمي إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الإثنين لإحدى الإذاعات التونسية، أكد النجم التونسي محمد أمين بن عمر أن أنباء تعاقده مع النادي الأهلي بشكل رسمي، هي مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة على الإطلاق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم التونسي محمد أمين بن عمر إلى أنه لم يقم بالتوقيع على أي عقود على الإطلاق من أجل الإنتقال إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي القادم، مؤكداً في الوقت ذاته أن الصورة التي تحمل توقيعه والتي تداولتها وسائل الإعلام المصرية في يوم أمس الأحد هي عبارة عن صورة مزيفة.

وفي السياق ذاته أيضاً شدد مجلس إدارة نادي النجم الساحلي على أن النادي الأهلي لم يتقدم بأي عرض رسمي على الإطلاق من أجل التعاقد مع متوسط الميدان محمد أمين بن عمر خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وخاصة وأن عقد النجم التونسي يمتد مع ناديه الحالي حتى صيف عام 2020.

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