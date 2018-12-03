طبيب الأهلي يكشف عن مدة غياب حسام عاشور بعد إصابته أمام بتروجيت

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كشف الدكتور خالد محمود الخطيب طبيب النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 3 ديسمبر 2018 عن مدة غياب النجم المخضرم حسام عاشور قائد فريق الأهلي عن الملاعب، وذلك بعد الإصابة التي كان قد تعرض لها في المباراة الماضية أمام فريق بتروجيت في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أكد الدكتور خالد محمود اليوم الإثنين بشكل رسمي أن النجم المخضرم حسام عاشور سوف يغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين على أقل تقدير، وذلك بسبب إصابته بجزع في مفصل الكاحل في المباراة الماضية أمام فريق بتروجيت.

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كما أشار أيضاً الدكتور خالد محمود إلى أن النجم المخضرم حسام عاشور يحتاج إلى الراحة السلبية تماماً، وذلك حتى لا تتفاقم إصابته مما قد يؤدي بالتالي إلى إِبتعاده لمدة أطول عن الملاعب في ظل كثرة التحديات التي تنتظر فريق الأهلي في الفترة القادمة.

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