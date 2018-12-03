رسمياً: بعد طول إنتظار الأهلي يُجدد عقد نجمه لمدة 3 سنوات

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أعلن النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 3 ديسمبر 2018 بشكل رسمي عن تجديد عقد أحد نجومه لمدة 3 سنوات قادمة، وذلك بعد طول إنتظار بسبب المفاوضات المكثفة من جانب كلاً من الطرفين سواء من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أو حتى من طرف اللاعب نفسه.

حيث أعلن النادي الأهلي اليوم الإثنين عن تجديد لاعبه مؤمن زكريا لمدة 3 مواسم إضافية، على أن يحصل اللاعب على راتب سنوي تصل قيمته إلى مبلغ 7 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد فقط، وهو ما يعني حصوله على مبلغ 21 مليون جنيه مصري طيلة مدة العقد بين الطرفين.

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وبذلك يكون اللاعب مؤمن زكريا قد إنضم إلى لاعبي الفئة الأولى في فريق الأهلي من حيث قيمة الراتب السنوي، وذلك مثله مثل كلاً من وليد سليمان إضافة إلى حسام عاشور وأيضاً شريف إكرامي، علماً بأن عملية تجديد العقد بين الطرفين قد تمت عقب نهاية المران الصباحي للمارد الأحمر اليوم الإثنين في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

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