تعرف على نتائج قرعة الأدوار النهائية لدوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019

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شهد مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة دبلن على أرض دولة جمهورية أيرلندا اليوم الإثنين الموافق 3 ديسمبر 2018 قيام الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة الأدوار النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى 2018 / 2019 م.

حيث تأهل عن دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية أربعة منتخبات، وهي منتخب هولندا عن المجموعة الأولى، إضافة إلى منتخب سويسرا عن المجموعة الثانية، وأيضاً منتخب البرتغال عن المجموعة الثالثة، وأخيراً منتخب إنجلترا عن المجموعة الرابعة.

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وإليكم الآن نتائج قرعة الأدوار النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

مباراة نصف النهائي الأولى: منتخب البرتغال / منتخب سويسرا، ملعب دراجاو، 5 يونيو 2019.

مباراة نصف النهائي الثانية: منتخب إنجلترا / منتخب هولندا، ملعب ألفونسو هنريِكس، 6 يونيو 2019.

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