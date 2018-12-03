رداً على صفقات الأهلي..بيراميدز يكشف رسمياً عن أولى صفقاته الشتوية

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كشف نادي بيراميدز اليوم الإثنين الموافق 3 ديسمبر 2018 عن أولى صفقاته خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية بشكل رسمي، وذلك رداً منه على الصفقات المدوية للنادي الأهلي سواء التي تم التعاقد معها أو حتى التي سوف يتم التعاقد معها في الأيام القليلة القادمة.

حيث أعلن مجلس إدارة نادي بيراميدز برئاسة الكابتن حسام البدري عن التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم المصري عمرو مرعي قادماً من صفوف نادي النجم الساحلي التونسي، وذلك في أولى صفقات نادي بيراميدز في الميركاتو الشتوي القادم.

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وكان المهاجم عمرو مرعي قد إنتقل إلى صفوف نادي النجم الساحلي في الموسم الماضي بعد مغادرة ناديه الأسبق إنبي، مما كان له دوراً كبيراً في تطور مستواه طوال تلك الفترة في ظل مشاركته المستمرة مع نادي النجم الساحلي سواء على الصعيد المحلي أو خاصة على الصعيد الأفريقي.

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