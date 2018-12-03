موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف بمشاركة “عبد الله السعيد” الثلاثاء 4/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف، يستعد فريق الأهلي السعودي لملاقاة ضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري في مساء يوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العربية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق اللاعب المصري عبدالله السعيد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي ووفاق سطيف في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف، يستعد فريق الأهلي السعودي لملاقاة ضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري في مساء يوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف، سوف تكون مباراة الأهلي ووفاق سطيف منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.

آخر تحضيرات الأهلي ووفاق سطيف والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة أمام ضيفه فريق وفاق سطيف في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من جديد مثلما كان الحال في مباراة الذهاب، وذلك حتى ينجح في حسم أمر تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق الأهلي سوف يكون المرشح الأكبر من أجل العبور إلى الدور القادم من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، وخاصة وأنه سوف يخوض مباراة الإياب على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة في مدينة جدة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في العودة بفوز ثمين للغاية من مباراة الذهاب خارج أرضه على أرض دولة الجزائر بهدف وحيد مقابل لا شئ، وهي النتيجة التي سوف تجعل مهمة فريق الأهلي أسهل بكثير بعكس ما هو عليه بالنسبة إلى فريق وفاق سطيف.

وبكل تأكيد سوف يكون كامل تركيز فريق الأهلي على مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال في الموسم الحالي، وذلك نظراً لصعوبة المنافسة نوعاً ما على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين رفقة كلاً من فريق الهلال حامل اللقب إضافة إلى فريق النصر.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق وفاق سطيف على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعيد المولد / محمد آل فتيل / باولو دياز / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: سوزا / خورادو / عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عبدالفتاح عسيري / عمر السومة / دجانيني.

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