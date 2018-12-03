مصادر صحفية إسبانية تكشف النقاب عن ترتيب “محمد صلاح” في جائزة الكرة الذهبية

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كشفت مصادر صحفية إسبانية النقاب اليوم الإثنين الموافق 3 ديسمبر 2018 عن الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2018، وذلك قبل ساعات قليلة فقط من الحفل الذي سوف تُقيمه مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية في مساء اليوم من أجل الكشف عن الفائز بالجائزة.

حيث أشارت المصادر إلى أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2018، سوف يكون هو النجم الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بعدما حل في المركز الأول في الترتيب من خلال حصده 753 نقطة.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي سوف يكون متواجداً في المركز الثاني من خلال حصده 467 نقطة، أما صاحب المركز الثالث في الترتيب سوف يكون هو النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني من خلال حصده 414 نقطة.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني سوف يكون متواجداً في المركز الخامس في الترتيب من خلال حصده 260، أما المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي سوف يكون متواجداً في المركز السادس في الترتيب من خلال حصده 188 نقطة.

أما صاحب المركز الرابع في الترتيب سوف يكون هو النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من خلال حصده 347 نقطة، علماً بأن الإعلان بشكل رسمي عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية سوف يتم بعد ساعات قليلة فقط من الآن في العاصمة الفرنسية باريس.

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