الإسماعيلي يختتم تحضيراته استعداداً لمباراته الحاسمة في دوري أبطال أفريقيا

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إِختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي اليوم الإثنين الموافق 3 ديسمبر 2018 تحضيراته تحت قيادة مديره الفني البرازيلي جورفان فييرا، وذلك في إطار استعداداته لمباراته الحاسمة في الدور التمهيدي الأول المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وقد شهد مران اليوم الإثنين عودة القيصر حسني عبد ربه من جديد إلى التدريبات بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي كان قد تعرض لها في الآونة الأخيرة، كما شهد مران اليوم أيضاً عودة الظهير الأيمن محمود متولي من جديد بعد تعافيه أيضاً من الإصابة.

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ومن المقرر أن يخوض فريق الإسماعيلي مباراته القادمة أمام ضيفه فريق لي نجوزي من دولة بوروندي في مساء يوم غداً الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018 على ملعب الإسماعيلية، وذلك ضمن إياب الدور التمهيدي الأول المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن فريق الإسماعيلي كان قد تعرض إلى الخسارة ذهاباً بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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