تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام واتفورد

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يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة مضيفه فريق واتفورد في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018 على ملعب فيِكاردج رود على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وواتفورد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق واتفورد:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / فابيان ديلف.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق مانشستر سيتي إضافة إلى فريق واتفورد حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 14 جولة من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق مانشستر سيتي، يمتلك في رصيده 38 نقطة.

المركز العاشر: فريق واتفورد، يمتلك في رصيده 20 نقطة.

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