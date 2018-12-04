الأهلي في مواجهة مرتقبة اليوم أمام وفاق سطيف بكأس زايد..تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع

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يشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي السعودي ضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي ووفاق سطيف منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق عامر عبدالله هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق محمد الشامسي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق وفاق سطيف:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعيد المولد / محمد آل فتيل / باولو دياز / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: سوزا / خورادو / عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عبدالفتاح عسيري / عمر السومة / دجانيني.

المدير الفني: الأرجنتيني باولو جويدي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق الأهلي إضافة إلى فريق وفاق سطيف حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثالث: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 23 نقطة، خاض 11 جولة، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المركز الثالث: فريق وفاق سطيف، يمتلك في رصيده 24 نقطة، خاض 15 جولة، الدوري الجزائري.

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