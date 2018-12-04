مصادر صحفية مصرية تكشف عن مفاجأة بخصوص موقف حسين الشحات من الإِنضمام للأهلي

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018 عن مفاجأة مدوية للغاية، وذلك بخصوص موقف المصري حسين الشحات لاعب نادي العين الإماراتي من الإنتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

حيث أشارت المصادر إلى أن اللاعب حسين الشحات قد وافق أخيراً على الإنتقال إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي القادم أي في مطلع العام المقبل 2019، وذلك بعد مفاوضات طويلة بينه وبين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن اللاعب حسين الشحات قد وضع شرطاً وحيداً فقط من أجل التوقيع للنادي الأهلي، وهو الإنتهاء أولاً من المشاركة رفقة فريقه الحالي العين الإماراتي في مسابقة كأس العالم للأندية، والتي من المقرر أن تُقام على مدار شهر ديسمبر الحالي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن مجلس إدارة نادي العين الإماراتي قد وافقت هي الأخرى على رحيل اللاعب حسين الشحات إلى النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد أن يُنهي فريق العين مشاركته أولاً في مسابقة كأس العالم للأندية.

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