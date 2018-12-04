موعد مباراة ليفربول وبيرنلي بمشاركة “محمد صلاح” الأربعاء 5/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وبيرنلي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق بيرنلي في مساء يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018 على ملعب تيرف مور على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق اللاعب المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وبيرنلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وبيرنلي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وبيرنلي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق بيرنلي في مساء يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018 على ملعب تيرف مور على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وبيرنلي تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي، سوف تكون مباراة ليفربول وبيرنلي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وبيرنلي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وبيرنلي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق بيرنلي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الصراع بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي.

ولا شك أن فوز فريق ليفربول في مباراة ديربي الميرسيسايد الماضية على حساب جاره وضيفه فريق إيفرتون، سوف تمنح فريق الريدز نفساً جديداً في الموسم الحالي وخاصة في ظل الطريقة التي جاء بها الانتصار في آخر لحظة من عمر المباراة.

وكان فريق ليفربول قبل مباراة ديربي الميرسيسايد في حالة معنوية سيئة للغاية، وذلك بعدما تعرض إلى الخسارة الثالثة له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، علماً بأن هذه الخسارة قد جعلته أيضاً على مشارف الإقصاء من دور المجموعات من عمر المسابقة.

وعلى الرغم من فوز فريق ليفربول على حساب جاره فريق إيفرتون في مباراة ديربي الميرسيسايد الماضية، إلا أن جماهير نادي ليفربول تعلم جيداً أن فريقهُا لا يزال يُعاني من شئ ما غير معلوم، ولعل ما يؤكد ذلك هو تراجع مستوى فريق ليفربول كثيراً من الناحية الفنية في جميع مبارياته أمام الأندية الكبيرة في الموسم الحالي.

ويُدرك فريق ليفربول جيداً أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز تتطلب الكثير من المجهودات، وخاصة في ظل قوة فريق مانشستر سيتي المنافس الأول والرئيسي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

أما الأزمة الكبرى التي بات يعيشها فريق ليفربول في الموسم الحالي بكل وضوح، فهي تراجع مستوى كلاً من الثلاثي المرعب المصري محمد صلاح إضافة إلى السنغالي ساديو ماني وأيضاً البرازيلي روبيِرتو فيرمينو من الناحية الفنية.

وهو التراجع الذي كان له تأثيراً سلبياً للغاية على فريق ليفربول من الناحية الهجومية في الموسم الحالي وخاصة على صعيد تسجيل الأهداف، وذلك بعكس ما كان عليه الحال في الموسم الماضي حينما كان فريق ليفربول يُحطم كل الخطوط الدفاعية التي تقف أمامه مهما كانت قوتها.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق بيرنلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع كارثياً للغاية بالنسبة إلى فريق بيرنلي قبل هذه المباراة الهامة، وذلك بعكس ما كان عليه حاله في الموسم الماضي مع العلم بأن فريق بيرنلي يجد نفسه حالياً في منطقة الهبوط، أما في الموسم الحالي فقد نجح فريق بيرنلي في إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المقاعد المؤهلة إلى الأدوار التمهيدية إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

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