موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري الأربعاء 5/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والجونة، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الجونة في مساء يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والجونة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والجونة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والجونة في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والجونة

موعد مباراة الأهلي والجونة، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الجونة في مساء يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والجونة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والجونة، سوف تكون مباراة الأهلي والجونة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي والجونة منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الأهلي والجونة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والجونة، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المؤجلة المقبلة أمام ضيفه فريق الجونة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من جديد مثلما فعل في مباراته الماضية أمام مضيفه فريق بتروجيت.

ولا شك أن فريق الأهلي يعلم جيداً مدى أهمية حصد المزيد من الانتصارات في الفترة القليلة القادمة، وذلك حتى تعود إليه الثقة من جديد بعد الكوارث التي مر بها في الآونة الأخيرة، والتي تمثلت أولاً في خسارته لقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي بالرغم من وصوله إلى المباراة النهائية.

أما الكارثة الثانية فقد تمثلت في إقصائه مبكراً من الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، وعقب هذه الكوارث مباشرة تواصلت الصدمات لأبناء القلعة الحمراء من خلال الخسارة التي تعرض لها الفريق الأهلاوي على يد نظيره فريق المقاولون العرب بهدف وحيد مقابل لا شئ في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبكل تأكيد يحتاج فريق الأهلي إلى المزيد من الوقت من أجل العودة إلى مستواه المعهود من جديد، وخاصة بعد التغيير الذي حدث على الفريق من الناحية الفنية من خلال إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من منصب المدير الفني لفريق الأهلي، ومن ثم تعيين الكابتن محمد يوسف في المنصب ذاته بشكل مؤقت لحين إيجاد البديل المناسب في الفترة القادمة.

ومن جانبه يُدرك الكابتن محمد يوسف أن الفرصة باتت سانحة أمامه من أجل قيادة فريق الأهلي فنياً لفترة طويلة للمرة الثانية في مسيرته التدريبية، حيث كانت المرة الأولى له ناجحة للغاية رفقة أبناء القلعة الحمراء.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن الكابتن محمد يوسف كان هو آخر من قاد فريق الأهلي نحو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وذلك للمرة الثامنة في تاريخ النادي والتي كانت تحديداً في عام 2013 على حساب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

ولعل ما قد يُساعد الكابتن محمد يوسف على إعادة هذه الأمجاد لفريق الأهلي من جديد، هو الدعم الكبير الذي وعد به مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من خلال التعاقد مع عناصر بارزة للغاية على مستوى جميع الخطوط في الميركاتو الشتوي القادم حتى يعود المارد الأحمر إلى مكانته الطبيعية في نهاية المطاف.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / وليد سليمان / مؤمن زكريا.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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