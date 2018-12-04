موعد مباراة برشلونة وكوُلتورال ليونيسا في كأس ملك إسبانيا الأربعاء 5/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وكوُلتورال ليونيسا، يستعد فريق برشلونة لملاقاة ضيفه فريق كوُلتورال ليونيسا في مساء يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وكوُلتورال ليونيسا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وكوُلتورال ليونيسا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وكوُلتورال ليونيسا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وكوُلتورال ليونيسا في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وكوُلتورال ليونيسا

موعد مباراة برشلونة وكوُلتورال ليونيسا، يستعد فريق برشلونة لملاقاة ضيفه فريق كوُلتورال ليونيسا في مساء يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وكوُلتورال ليونيسا تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وكوُلتورال ليونيسا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وكوُلتورال ليونيسا، سوف تكون مباراة برشلونة وكوُلتورال ليونيسا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وكوُلتورال ليونيسا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وكوُلتورال ليونيسا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وكوُلتورال ليونيسا، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق كوُلتورال ليونيسا في مسابقة كأس ملك إسبانيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مثلما فعل تماماً في مباراة الذهاب حتى يتمكن من التأهل بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة في إطار سعيه للدفاع عن لقبه بطلاً للمسابقة في نهاية المطاف.

ولا شك أن فريق برشلونة يعلم جيداً أن مهمته سوف تكون في غاية السهولة في هذه المباراة أمام ضيفه فريق كوُلتورال ليونيسا، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق كوُلتورال ليونيسا المغمور ينشط في الموسم الحالي في مسابقة دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وهو الأمر الذي يمنح بالتالي الإسباني إرنستو فالفيردي الفرصة المثالية من أجل إراحة بعض عناصره الأساسية في هذه المباراة السهلة، حيث يأتي في مقدمة هذه العناصر بدون أدنى شك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يحتاجه الفريق الكتالوني في العديد من التحديات الصعبة المقبلة.

ولعل أقرب هذه التحديات المعقدة هي ديربي كتالونيا المنتظر بين فريق برشلونة وبين جاره ومضيفه فريق إسبانيول في مطلع الأسبوع المقبل، علماً بأن أي تعثر لِفريق برشلونة في مباراة الديربي من شأنه أن يجعله يبتعد مرة أخرى عن صدارة جدول ترتيب مسابقة الليغا الإسبانية.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن فريق برشلونة لن يتساهل على الإطلاق أمام ضيفه المغمور فريق كوُلتورال ليونيسا، وخاصة وأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع فوز فريق برشلونة بهدف وحيد فقط مقابل لا شئ.

وهي النتيجة التي تُبقي بكل تأكيد على حظوظ فريق كوُلتورال ليونيسا في التأهل، وخاصة في ظل عدم مشاركة بعض العناصر الأساسية من جانب فريق برشلونة في المباراة، علماً بأن إقصاء فريق برشلونة من دور ال32 على يد فريق مغمور مثل فريق كوُلتورال ليونيسا سوف يكون بمثابة صدمة تاريخية لعشاق النادي الكتالوني.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق كوُلتورال ليونيسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / ألانا.

خط الوسط: أرتورو فيدال / دينيس سواريز / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / مالكوم / منير الحدادي.

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