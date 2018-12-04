موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي الأربعاء 5/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسِنال، يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة ضيفه فريق أرسنال في مساء يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي مانشستر يونايتد وأيضاً عشاق نادي أرسنال، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر يونايتد وأرسنال في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسِنال، يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة ضيفه فريق أرسنال في مساء يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، سوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات مانشستر يونايتد وأرسنال والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، يدخل فريق مانشستر يونايتد غمار مباراته المرتقبة أمام ضيفه فريق أرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الآونة الأخيرة على الصعيد المحلي.

ولا شك أن هذه المباراة سوف تكون بمثابة الفرصة المثالية بالنسبة إلى فريق مانشستر يونايتد، وذلك من أجل العودة من جديد إلى المسار الصحيح في إطار سعي فريق الشياطين الحمر للمنافسة بكل قوة على إحدى المراكز الأربعة الأولى من أجل التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ولا يبدو فريق مانشستر يونايتد مرشحاً في الموسم الحالي من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أو حتى لقب دوري أبطال أوروبا، علماً بأن فريق مانشستر يونايتد سبق وأن تم إقصائه مبكراً من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، وهو ما يعني بالتالي أن فريق مانشستر يونايتد لم يعد أمامه تقريباً سوى المنافسة على لقب كأس الإتحاد الإنجليزي فقط لا غير.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / كريس سمالينج / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / فريد / بول بوغبا.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد / أليكسيس سانشيز / روميلو لوكاكو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق أرسنال في وضعية مثالية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق مانشستر يونايتد، وخاصة وأن فريق أرسنال لم يعرف طعم الخسارة تماماً في آخر 15 مباراة خاضها على مستوى جميع المسابقات في الموسم الحالي مع مدربه الإسباني أوناي إيمري.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن فريق أرسنال قادم أيضاً من إنتصار ثمين للغاية في مطلع الأسبوع الحالي، وذلك عقب فوزه في مباراة ديربي العاصمة الإنجليزية لندن على حساب جاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / روب هولدينغ / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / مسعود أوزيل / هينريك مخيتاريان.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

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