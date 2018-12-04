تعرف على منافس الأهلي القادم في دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا 2019

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبداية مشواره الجديد في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وذلك انطلاقاً من شهر ديسمبر الحالي بعدما خاض المباراة النهائية للنسخة الماضية في شهر نوفمبر الماضي.
ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره فريق جيما أبا جيفر من دولة إثيوبيا في دور ال32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، حيث تُقام مباراة الذهاب في العاصمة المصرية القاهرة في يوم 14 أو 15 أو 16 ديسمبر، فيما تُقام مباراة الإياب على أرض دولة إثيوبيا في يوم 21 أو 22 أو 23 من شهر ديسمبر أيضاً.
وكان فريق الأهلي قد نجح في الوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في آخر عامين على التوالي، إلا أنه خسر اللقب في المرة الأولى على يد فريق الوداد البيضاوي المغربي، ومن ثم خسر اللقب في المرة الثانية على يد فريق الترجي الرياضي التونسي.
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