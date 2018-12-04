الزمالك يكشف عن قائمته استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق المصري البورسعيدي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في مساء يوم الخميس المقبل الموافق 6 ديسمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وقد جاءت قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: محمود علاء / حمدي النقاز / بهاء مجدي / محمد عبد السلام / حازم إمام / محمد أحمد.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمد حسن / محمد عنتر / محمود عبد المنعم كهربا / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / عبد الله جمعة / يوسف أوباما / مصطفى فتحي.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد / حميد أحداد.

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