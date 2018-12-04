تعرف على قائمة الأهلي في مباراته القادمة أمام الجونة بالدوري المصري

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كشف الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018 عن قائمة فريقه، التي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق الجونة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم تعرف قائمة المارد الأحمر تواجد العديد من العناصر الهامة إما لأسباب فنية أو بسبب الإصابة، حيث غاب عن قائمة فريق الأهلي كلاً من: محمد الشناوي / محمد نجيب / أحمد فتحي / حسام عاشور / علي معلول / جونيور أجايي / رامي ربيعة / صلاح محسن / أكرم توفيق / أحمد حمودي / صبري رحيل / محمد شريف.

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أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في المباراة أمام فريق الجونة، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد علاء / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / باسم علي / محمد هاني.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / كريم نيدفيد / أحمد الشيخ / ميدو جابر / ناصر ماهر / وليد سليمان / إسلام محارب / أحمد حمدي / مؤمن زكريا.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن

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