ملخص مباراة مانشستر سيتي وواتفورد الثلاثاء 4/12/2018 في الدوري الإنجليزي

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ملخص مباراة مانشستر سيتي وواتفورد، حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً صعباً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق واتفورد بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018 على ملعب فيِكاردج رود على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر سيتي في المباراة كلاً من الألماني ليروي ساني في الدقيقة الأربعين، إضافة إلى النجم الجزائري رياض محرز في الدقيقة الحادية والخمسين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق واتفورد في المباراة اللاعب دوكوري في الدقيقة الخامسة والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 41 نقطة، فيما استقر رصيد فريق واتفورد عند 20 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق مانشستر سيتي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / فينسنت كومباني / جون ستونز / فابيان ديلف.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز : ليروي ساني / جابرييل جيسوس.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وواتفورد والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة مانشستر سيتي وواتفورد، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء فرض فريق مانشستر سيتي سيطرته المطلقة على مجريات اللعب مثلما كان متوقعاً في إطار سعيه لتسجيل الأهداف، وفي مقابل ذلك تراجع فريق واتفورد بكامل عناصره إلى خط وسط ميدانه من أجل تأمين مرماه من الأهداف.

وفي الدقيقة الحادية عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق مانشستر سيتي في المباراة، وذلك حينما إِنفرد الألماني ليروي ساني بحارس المرمى بن فوستر، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت وأبعد الكرة بنجاح إلى الخارج.

وبعدها بثمانية دقائق فقط لا غير سنحت أمام فريق مانشستر سيتي فرصة أخرى في غاية الخطورة من أجل إفتتاح التسجيل، وهذه المرة حينما إِنفرد النجم الجزائري رياض محرز بحارس المرمى بن فوستر، إلا أن الأخير واصل تألقه بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح حارماً الضيوف من تسجيل أولى الأهداف في المباراة.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق واتفورد في المباراة، فقد جاء في الدقيقة الثانية والثلاثين وذلك حينما سدد المهاجم الإنجليزي تروي ديني كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى البرازيلي إِيدرسون مورايس تصدى للكرة بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الأربعين، نجح فريق مانشستر سيتي أخيراً في ترجمة سيطرته المطلقة إلى أهداف، وذلك حينما سجل له ليروي ساني الهدف الأول عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق واتفورد وسط فرحة كبيرة من طرف جماهير النادي في مدرجات ملعب فيِكاردج رود.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق مانشستر سيتي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وواتفورد والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة مانشستر سيتي وواتفورد، في شوط المباراة الثاني دخل فريق مانشستر سيتي عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق واتفورد أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير من أجل ضمان نقطة واحدة فقط في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الحادية والخمسين نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له النجم رياض محرز الهدف الثاني عقب إِستغلاله ثغرة أخرى في الخطوط الخلفية لِفريق واتفورد الذي باتت حظوظه في المباراة شبه معدومة بنسبة مؤكدة.

وفي الدقيقة التاسعة والستين كاد فريق مانشستر سيتي يُضيف ثالث أهدافه في المباراة، وذلك حينما إِنفرد المهاجم البرازيلي جابرييل جيٍسوس بحارس المرمى بن فوستر، إلا أن المهاجم البرازيلي أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والسبعين، حاول الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي أن يبدأ بإراحة عناصره الأساسية تحضيراً لما هو قادم، وذلك من خلال إشراك الألماني إلكاي غوندوغان بدلاً من النجم الإسباني ديفيد سيلفا.

وفي الدقيقة الخامسة والثمانين اشتعلت أجواء المباراة نوعاً ما، وذلك حينما نجح فريق واتفورد في تقليص الفارق بعدما سجل له اللاعب دوكوري الهدف الأول عقب إِستغلاله إرتباكاً غير مبرراً على الإطلاق في خط دفاع فريق مانشستر سيتي وسط حالة من الصدمة من طرف الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة قد استمرت دون أن تشهد أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق مانشستر سيتي الذي عزز صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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