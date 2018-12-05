تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر يونايتد وأرسنال في مباراة اليوم

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يشهد ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق مانشستر يونايتد ضيفه فريق أرسنال، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق أرسنال:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / كريس سمالينج / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / فريد / بول بوغبا.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد / أليكسيس سانشيز / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: البرتغالي جوزيه مورينيو.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / روب هولدينغ / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / مسعود أوزيل / هينريك مخيتاريان.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق مانشستر يونايتد إضافة إلى فريق أرسنال حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 14 جولة من عمر المسابقة:

المركز الثامن: فريق مانشستر يونايتد، يمتلك في رصيده 22 نقطة.

المركز الرابع: فريق أرسنال، يمتلك في رصيده 30 نقطة.

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