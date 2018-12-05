تعرف على تشكيل تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

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يستعد فريق تشيلسي لملاقاة مضيفه فريق ولفرهامبتون في مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018 على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي ووُلفرهامبتون تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي ووُلفرهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ولفرهامبتون:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / ألفارو موراتا.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق تشيلسي إضافة إلى فريق ولفرهامبتون حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 14 جولة من عمر المسابقة:

المركز الثالث: فريق تشيلسي، يمتلك في رصيده 31 نقطة.

المركز الثالث عشر: فريق ولفرهامبتون، يمتلك في رصيده 16 نقطة.

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