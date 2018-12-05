برشلونة في مهمة سهلة اليوم أمام كوُلتورال ليونيسا بكأس إسبانيا..تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة ضيفه فريق كوُلتورال ليونيسا، ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وكوُلتورال ليونيسا تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وكوُلتورال ليونيسا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق كوُلتورال ليونيسا:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / كليمنت / آلانا / توماس فيرمايلين / ميراندا / روكي / شومي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال / دينيس سواريز / فيليبي كوتينيو / كولادو / جويليم.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / مالكوم / منير الحدادي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق كوُلتورال ليونيسا:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / كليمنت / توماس فيرمايلين / آلانا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / فيليبي كوتينيو / مالكوم.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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