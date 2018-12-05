موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري الخميس 6/12/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والمصري، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والمصري، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والمصري، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والمصري في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري

موعد مباراة الزمالك والمصري، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والمصري، سوف تكون مباراة الزمالك والمصري منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك والمصري منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الزمالك والمصري والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك والمصري، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد إقصائه بشكل مفاجئ للغاية من الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال قبل أيام قليلة من الآن على يد فريق الاتحاد السكندري.

ولا شك أن ذلك الإقصاء المفاجئ قد عكر نوعاً ما من الأجواء داخل معسكر نادي الزمالك، وخاصة وأن الفارس الأبيض كان يمر بفترة مثالية للغاية على جميع المستويات طوال الأشهر الماضية، مما أسفر بدوره عن تربعه على عرش صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويُدرك فريق الزمالك جيداً أن أي تعثر له في الفترة القادمة، سوف يكون له تأثيراً سلبياً للغاية على مشوار الفريق في الموسم الحالي، وخاصة بعدما اعتقدت جماهير القلعة البيضاء أن فريقهُا لديه القدرة في نهاية الموسم الحالي على التتويج بأكثر من لقب واحد سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

ولكن إقصاء فريق الزمالك مبكراً من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، جعل جماهير القلعة البيضاء تستفيق من جديد قبل فوات الأوان، علماً بأن فريق الزمالك سوف يُعاني انطلاقاً من شهر ديسمبر الحالي من ضغط المباريات، وذلك في ظل بداية مشواره في دور ال32 في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

ومن جانبه كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق المصري البورسعيدي، حيث جاءت قائمة فريق الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: محمود علاء / حمدي النقاز / بهاء مجدي / محمد عبد السلام / حازم إمام / محمد أحمد.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمد حسن / محمد عنتر / محمود عبد المنعم كهربا / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / عبد الله جمعة / يوسف أوباما / مصطفى فتحي.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد / حميد أحداد.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق المصري البورسعيدي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد السلام / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

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