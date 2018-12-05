الخطيب يرصد رقماً خيالياً من أجل ضم نجم مصر المقاصة في يناير

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018 أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد رصد مبلغاً خيالياً من أجل التعاقد مع أحد نجوم فريق مصر المقاصة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن محمود الخطيب قد رصد مبلغ 35 مليون جنيه مصري، وذلك من أجل التعاقد مع البوركيني إيريك تراوري صانع ألعاب فريق مصر المقاصة في الميركاتو الشتوي القادم من أجل تدعيم صفوف فريق الأهلي في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد أرسل العرض بشكل رسمي اليوم الأربعاء إلى مجلس إدارة نادي مصر المقاصة من أجل الإسراع في عملية التعاقد مع اللاعب البوركيني إيريك تراوري.

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