رغم عرض الأهلي الرسمي..نجم مصر المقاصة يُفضل الرحيل إلى بيراميدز !

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018 عن تلقي النادي الأهلي ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما اقترب أحد نجوم نادي مصر المقاصة من التوقيع بشكل رسمي مع نادي بيراميدز عوضاً عن التوقيع مع النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

حيث أشارت المصادر إلى أن البوركيني إيريك تراوري لاعب نادي مصر المقاصة قد بات قريباً للغاية من الإنتقال بشكل رسمي إلى صفوف نادي بيراميدز في الميركاتو الشتوي القادم، وذلك على الرغم من العرض الرسمي الذي تلقاه اللاعب من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن عرض نادي بيراميدز الرسمي قد وصلت قيمته إلى مبلغ 45 مليون جنيه، وهو ما يعني أنه أعلى قيمة من العرض المقدم من طرف النادي الأهلي والذي وصلت قيمته إلى مبلغ 35 مليون جنيه مصري.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام سوف يجتمع في الساعات القادمة مع الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الفيومي، وذلك من أجل إتخاذ قرار نهائي بخصوص اللاعب البوركيني إيريك تراوري سواء بالموافقة على رحيل اللاعب أو من خلال رفض رحيله عن صفوف نادي مصر المقاصة.

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