ملخص مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال الأربعاء 5/12/2018 في الدوري الإنجليزي

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ملخص مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، حسم التعادل الإيجابي المثير بهدفين لمثلهما لقاء القمة بين فريق مانشستر يونايتد وبين ضيفه فريق أرسنال، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر يونايتد في المباراة كلاً من الفرنسي أنطوني مارسيال في الدقيقة الثلاثين، إضافة إلى الإنجليزي جيسي لينغارد في الدقيقة التاسعة والستين، فيما سجل أهداف فريق أرسنال في المباراة كلاً من الألماني شكودران موستافي في الدقيقة السادسة والعشرين، إضافة إلى الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة الثامنة والستين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 23 نقطة، فيما رفع فريق أرسنال رصيده إلى 31 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق مانشستر يونايتد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: إيريك بايلي / كريس سمالينج / ماركوس روخو.

خط الوسط: دالوُت / نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / ماتيو دارميان.

خط الهجوم: جيسي لينغارد / أنطوني مارسيال / ماركوس راشفورد.

المدير الفني: البرتغالي جوزيه مورينيو.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق أرسنال الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: شكودران موستافي / روب هولدينغ / سوكراتيس.

خط الوسط: هيكتور بيليرين / لوكاس توُريرا / جويندوزي / أرون رامسي / سياد كولاسيناك.

خط الهجوم: أليكس إيوبي / بيير إيميريك أوباميانغ.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر القمة حاول كل فريق أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر بحثاً عن تسجيل الأهداف، وخاصة فريق مانشستر يونايتد الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة.

وفي الدقيقة الخامسة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق مانشستر يونايتد في المباراة، وذلك حينما سدد المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الألماني لينو أمسك بالكرة دون أي مشاكل على الإطلاق.

ومع مرور الدقاق هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من جانب الفريقين، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل واضح هو التنظيم الدفاعي المحكم من كلاهما، مما كان سبباً رئيسياً في حرمان كلاً من الفريقين من تشكيل أي خطورة على مرمى الطرف الآخر.

وفي الدقيقة السادسة والعشرين جاء أول رد فعل حقيقي من جانب فريق أرسنال في المباراة بشكل صارم للغاية، وذلك حينما نجح المدافع الألماني شكودران موستافي في تسجيل أولى أهداف فريقه في المباراة عقب إِستغلاله ثغرة في الخطوط الخلفية لأصحاب الأرض وسط حالة من الصدمة من طرف أنصار نادي مانشستر يونايتد في مدرجات ملعب أولد ترافورد.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق مانشستر يونايتد قد تمكن من تسجيل هدف التعادل بعدها بوقت قليل، وذلك تحديداً في الدقيقة الثلاثين عبر الفرنسي أنطوني مارسيال الذي إِستغل بدوره ثغرة في خط دفاع فريق أرسنال وسط فرحة كبيرة من طرف أصحاب الأرض.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السادسة والثلاثين، تلقى فريق أرسنال ضربة موجعة للغاية بعدما تعرض مدافعه الإنجليزي روب هولدينغ إلى إصابة قوية للغاية مستوى القدم اليسرى، مما دفع الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك السويسري ستيفان ليشتاينر.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، في شوط المباراة الثاني دخل كل فريق عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وخاصة في ظل أهمية النقاط الثلاث كثيراً لكلاً منهما في هذه المباراة.

وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة أجرى الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال ثاني تغيير له في المباراة، وذلك من خلال إشراك الأرميني هينريك مخيتاريان بدلاً من الويلزي أرون رامسي الذي تعرض إلى إصابة عضلية في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة الثالثة والستين حاول البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد أن يقوم بتنشيط خطوط الأمامية نوعًا ما سعياً لتسجيل المزيد من الأهداف، وذلك من خلال إشراك المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بدلاً من الفرنسي أنطوني مارسيال.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير سار المدرب الإسباني أوناي إيمري على نفس الدرب الذي سار عليه مُضيفه بحثاً عن تسجيل الأهداف أيضاً، وذلك من خلال إشراك المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت بدلاً من النيجيري أليكس إيوبي.

وفي الدقيقة الثامنة والستين إِستغل فريق أرسنال خطأ دفاعي فادح من جانب لاعبي فريق مانشستر يونايتد، لينجح على إثره في تسجيل هدفه الثاني في المباراة وذلك عبر البديل ألكسندر لاكازيت وسط حالة من الصمت الرهيب في مدرجات ملعب أولد ترافورد.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير تمكن فريق مانشستر يونايتد من تسجيل هدف التعادل، وذلك عبر الإنجليزي جيسي لينغارد الذي إِستغل بدوره هو الآخر خطأ دفاعي فادح من جانب لاعبي فريق أرسنال وسط أجواء ملتهبة للغاية في المدرجات من طرف الجماهير.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية مباراة القمة على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق ليحصد كلاً منهما نقطة واحدة فقط في نهاية المطاف.

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