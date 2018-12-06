تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في مساء اليوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه فريق المصري البورسعيدي، ضمن مباراة مؤجلة عن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / حازم إمام / محمود علاء / محمد عبد السلام / محمد أحمد / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمد حسن / إبراهيم حسن / محمد عنتر / محمود عبد المنعم كهربا / محمد إبراهيم / عبد الله جمعة / يوسف أوباما / مصطفى فتحي.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد / حميد أحداد.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد السلام / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

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