ريال مدريد في مهمة سهلة اليوم أمام مليلية بكأس إسبانيا..تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع

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يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في مساء اليوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018 مباراة سهلة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد ضيفه فريق مليلية، ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ومليلية تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد ومليلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق مليلية:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / كيِكو كاسيَا / لوكا زيدان.

خط الدفاع: داني كارفاخال / خيسوس فاييخو / رافاييل فاران / ألفارو أوُدريوثولا / سيرجيو ريجيوُلون / خافي سانشيز / فران.

خط الوسط: فالفيردي / ماركوس لورينتي / ماركو أسينسيو / إيسكو / داني سيبايوس / فيدالجو / لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم: ماريانو دياز / فينيسيوس جونيور / كريستو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق مليلية:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / خيسوس فاييخو / خافي سانشيز / سيرجيو ريجيوُلون.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / داني سيبايوس / إيسكو / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور / ماريانو دياز.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

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