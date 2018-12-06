مصادر صحفية مصرية تؤكد نجاح الأهلي رسمياً في حسم صفقة من العيار الثقيل

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018 أن النادي الأهلي قد نجح بشكل رسمي في التعاقد مع صفقة نارية من العيار الثقيل، وذلك في إطار سعي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتدعيم صفوف المارد الأحمر بأفضل العناصر الممكنة في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد نجح في التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب محمود وحيد الظهير الأيسر لفريق مصر المقاصة، ليُصبح بذلك ثالث صفقات المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن اللاعب محمود وحيد قد قام بالتوقيع بشكل رسمي على عقد إنتقاله إلى صفوف النادي الأهلي اليوم الخميس، وذلك بعد حصوله على موافقة مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام من أجل إتمام عملية التعاقد.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي قد عقد إجتماعاً في الساعات الماضية مع عصام سراج مدير التعاقدات بنادي مصر المقاصة، وذلك من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي من خلال الحصول على موافقة اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي الفيومي.

ومن المقرر أن يقوم النادي الأهلي بالإعلان عن إتمام الصفقة بشكل رسمي في الساعات القليلة القادمة، علماً بأن عقد اللاعب محمود وحيد سوف يمتد مع النادي الأهلي لمدة أربع سنوات ونصف قادمة انطلاقاً من مطلع العام المقبل 2019.

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